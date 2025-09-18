Вымачиваем и засаливаем: как правильно приготовить черные грузди

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 23 0

«Чернушки» богаты витаминами и микроэлементами, но есть их может далеко не каждый.

Как правильно готовить черные грузди

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бренд-шеф Алена Комар посоветовала долго вымачивать черные грузди перед готовкой

Бренд-шеф ресторана «Бабель» Алена Комар в беседе с Газета.ru раскрыла секрет правильного приготовления черных груздей. По ее словам, вымачивание является главным правилом.

«Черные грузди нельзя просто взять и пожарить, как белые, — сначала они должны пройти долгую обработку. Главное правило при работе с этими грибами — вымачивание», — заявила бренд-шеф.

По словам эксперта, грузди (они же «чернушки» — Прим. Ред.) необходимо тщательно промыть и оставить в холодной воде минимум на двое суток, несколько раз в день меняя воду. Так грибы потеряют свою природную горечь, которую придает млечный сок, и станут мягче.

После долгого вымачивания следует этап варки. Грузди необходимо отваривать около 15–20 минут, снимая пену. Затем их следует остудить и можно приступать к засолке. Сверху грибы рекомендуется прижать гнетом.

Бренд-шеф Алена Комар заверила, что настоящий вкус грибов с выраженным лесным ароматом раскрывается уже через два дня, а через месяц грузди будут полностью готовы.

«Чернушки» являются источником белка, клетчатки, калия, магния, фосфора, а также витаминов группы В и витамина D. Черные грузди улучшают работу кишечника и являются диетическим продуктом.

Однако стоит помнить, что «чернушки» относятся к условно-съедобным грибам, требуют тщательного промывания и не рекомендуются людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, детям до 12 лет, а также при подагре и уратном типе мочекаменной болезни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как заготовить яблоки на зиму, чтобы сохранить вкус и пользу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:33
Израиль назвал сектор Газа «золотой жилой» в сфере недвижимости
3:26
«Многое изменилось»: стали известны подробности разговора Трампа и Уильяма
3:07
Президент на горошине: Трамп привез в Лондон свое постельное белье
2:59
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии будущего Германии без евреев
2:56
Трамп во время смотра почетного караула обогнал короля Карла III
2:44
Отдых с комфортом: куда отправиться в путешествие этой осенью

Сейчас читают

Терпение немцев на исходе, мигранты надоели — исследование
Семья военных: Николай Басков счастлив, что не запятнал память отца и деда
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Икона Божией Матери «Неопалимая купина»: о чем нужно молиться 17 сентября

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025