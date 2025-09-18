«Переписываем историю»: видеозапись раскрыла страшную правду о гибели младенца в Калининграде

Произошел новый поворот в деле калининградских врачей, которые ради своей карьеры убили младенца. История длится уже семь лет, но только сегодня была обнаружена эксклюзивная запись, полностью доказывающая вину медиков. Кстати, за них все эти годы вступались многие коллеги, но, предупреждаю, то, что вы услышите сейчас не имеет ничего общего с работой настоящих врачей. Детали этой страшной истории у корреспондента «Известий» Леонида Клименчука.

На этих кадрах: совещание руководителя Калининградского роддома с подчиненными. Исполняющая обязанности главврача Елена Белая кричит на своих коллег за то, что те не дали новорожденному умереть.

Обстановка напряженная. В этот момент заведующая родильным отделением Татьяна Соколова незаметно включает запись. Данный фрагмент длинной четыре минуты позже стал основой для обвинения медиков в громком деле об убийстве недоношенного малыша.

— Вот сейчас обсудите с заведующей и пойдете разговаривать! И что хотите, то и говорите!

— Я не буду ей говорить, что он мертвый! А как я ей скажу?! Я приходила к ней и говорила, что он живой, что он у меня на аппарате, в тяжелом состоянии, в крайне тяжелом состоянии!

— Значит, скажете, что умер при перевозке! — говорят медики на видеозаписи.

В 2018-м у 27-летней Заримхон Ахмедовой начались преждевременные роды, на свет появился мальчик весом всего 700 граммов. Сутки спустя он умер. На видеозаписи четко слышно, что Белая, в то время активно строившая карьеру, заставляет подчиненных пойти на подлог документов. Требует инсценировать антенатальную гибель плода, то есть смерть до родов.

«Садимся и переписываем историю! И делаем антенатала! И не дай бог еще раз такое вы сделаете, без меня! Без моего ведома! Антенатал! Они уезжают, а вы <…> пишете — живой! Реанимируете его!» — заявляла Елена Белая.

Вскоре после этого руководителя роддома задержали в ее же кабинете и отправили под домашний арест. Следствие объяснило все действия и. о. главврача нежеланием портить статистику в учреждении. Если ребенок умер еще в утробе — то и врачи как будто не при чем. А если его пытались выходить, но не смогли — это уже пятно на репутации.

«Погоня так называемая за статистическими показателями, которая приводит людей к каким-то вот таким действиям, в том числе преступного характера. Имелись довольно прямые указания на те действия, которые в последующем были реализованы, в частности, изменение карты, нашли две карты, знаете», — сказал медицинский аналитик Артем Зуев.

«Каждый хочет выслужиться. И в этом, конечно, большая проблема. Проблема для руководства клиник, а больше это проблема для врачей, поскольку они вынуждены где-то искажать эту статистику не в угоду пациентам», — отметила медицинский юрист Екатерина Батурина.

До того, как была обнародована скандальная видеозапись, на защиту врачей встали их коллеги по всей стране. Устраивали флешмобы и даже собирали подписи. А встречали подсудимых из зала суда с цветами.

Но долго работать на благо народа не вышло. Врачей приговорили к девяти и девяти с половиной годам заключения, потом было несколько пересмотров, на днях адвокаты снова обжаловали обвинительный вердикт присяжных. Появившаяся видеозапись не убеждает и некоторых бывших пациентов Белой и Сушкевич. Потому что их детей — они когда-то спасли.

«Как всегда была вырвана из контекста удобная часть, удобная для обвинения. То есть такие дети не рождаются в четвертом роддоме. Такие дети должны рождаться в перинатальном центре. Она прекрасно знает, что в ее роддоме нет специалистов способных оказать должную помощь, квалифицированную. И за это она просто отчитывала своих сотрудников», — рассказала Юлия Горшкова.

Но тогда непонятно, зачем потребовалось переписывать историю болезни новорожденного? Это всего лишь один из многих вопросов, на который защитники обвиняемых до сих пор не могут ответить.