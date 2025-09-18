Дело на 26 миллиардов: у двух экс-сотрудников судебной системы РФ изъяли активы

Перед законом пришлось отвечать бывшему судье Московского арбитражного суда и бывшему председателю Верховного суда Адыгеи.

У двух экс-сотрудников судебной системы РФ изъяли активы на 26 миллиардов

Внимание привлекли два уголовных дела, которые принесли в бюджет государства, пожалуй, рекордную сумму. В 26 миллиардов рублей оценили имущество конфискованное у бывшего судьи Московского арбитражного суда и бывшего председателя Верховного суда Адыгеи.

Так совпало, что служители Фемиды накопили по 13 миллиардов. Вот список изъятого у Елены Кондрат, которая занималась арбитражом, попалась на взятке в 50 тысяч долларов и получила девять лет колонии. Собственный торговый центр, сельхозпредприятие, особняк в элитном подмосковном поселке, 12 квартир, земли на три с половиной миллиарда и еще 19 нежилых помещений в разных регионах.

Очень похожий набор оказался и у адыгейского судьи Трахова. За 20 с лишним лет руководства судебной системы республики он нажил: две коммерческих компании стоимостью больше пяти миллиардов, 118 земельных участков, 71 коммерческое здание, а так же 11 жилых домов.

