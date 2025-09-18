Депутаты Верховной рады засомневались в адекватности Зеленского

Украинские средства массовой информации сегодня наперебой цитируют депутатов Верховной Рады, которые провели закрытую встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским и теперь обсуждают высказывания главаря режима.

Больше всего впечатлил ответ на вопрос, как он видит развитие и окончание войны. Зеленский заявил, что никогда не отдаст Донбасс России, в целом на фронте все движется нормально и враг будет разгромлен. Именно после этих слов депутаты заговорили о том, что на Банковой окончательно утратили связь с реальностью.

