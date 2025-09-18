Великобритания предложила переименовать приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина

Инициатива была озвучена в кулуарах заседания исполкома УЕФА.

Англия предложила переименовать приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина

Англичане начали очередную атаку на наших спортсменов. На этот раз покусились на святое, на имя заслуженного мастера спорта СССР, футболиста Льва Яшина, которое по их мнению незаслуженно носит ежегодный приз лучшему вратарю года. В качестве альтернативы британцы предложили своего вратаря Гордона Бэнкса или итальянца Дино Дзоффа.

Инициатива была озвучена в кулуарах заседания исполкома УЕФА. То есть это пока только прощупывание почвы, Лондон пытается понять как отреагируют другие страны на такое предложение.

В марте, Международная федерация футбольной истории признала Льва Яшина лучшим вратарем на планете. Он единственный голкипер обладатель «Золотого мяча», пятикратный чемпион СССР, олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960-го.

