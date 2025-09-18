Мне только одну: медведь на Камчатке деликатно угостился из чана с рыбой

Эфирная новость 36 0

Топтыгин отличился хорошими манерами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Медведь на Камчатке скромно угостился из чана с рыбой

Медведь с манерами джентльмена появился на Камчатке.

Бурый увидел, что местные рыбаки выставили на улицу огромный чан с рыбой. Пройти мимо такого количества лакомства хищник, конечно, не мог, но и наглеть не стал. Взял себе только одну тушку после чего спокойно удалился. Рыбаки говорят, такое поведение дикого зверя — большая редкость. Обычно медведи не скромничают и забирают больше.

Ранее 5-tv.ru писал, что на федеральной автодороге А-149 в Сочи водитель автомобиля Haval насмерть сбил медвежонка, который выбежал на дорогу. Нарушителю грозит штраф в размере 60 тысяч рублей.

В России в последнее время растет число ДТП с участием животных. Чаще всего причиной таких аварий является превышение скорости водителями, а также нарушение правил дорожного движения. Кроме того, столкновения с животными чаще всего происходят в темное время суток, когда звери более активны и плохо видны.

