Кто в зоне риска: ученые выявили новые генетические факторы развития яичников

Российские ученые обнаружили новые факторы риска развития рака яичников

Ученые Института биоорганической химии РАН при участии сотрудников других научных центров выявили дополнительные генетические маркеры, повышающие риск развития рака яичников. У носителей определенной вариации в гене XRCC1 вероятность заболеть раком яичников выше, пишет Газета.ру.

Обнаружить влияние маркера удалось при изучении образцов опухолевых тканей и крови пациенток. При анализе новообразований ученые также обнаружили еще один фактор — изменения в гене ERCC2 могут, напротив, снизить риск развития онкологии.

Сделанное открытие поможет в дальнейшем изучении заболевания, прогнозировании и определении целей терапии, отметила кандидат биологических наук ИБХФ РАН, исследователь Татьяна Заварыкина.

Как ранее сообщал сопредседатель комитета по инновациям при ФЛМ Андрей Варивода, российская медицина совершенствуется в сторону инновационных методов выявления злокачественных опухолей. Эксперт отмечал, что современные исследования позволяют анализировать мутации ДНК и РНК, характерные для различных типов рака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.