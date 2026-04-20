«Мы же не устаем от семьи»: Дмитрий Бикбаев о руководстве Театром на Покровке

Рита Цветкова

Артист последние годы реализует свой талант на театральной сцене и признается, что заряжается энергией от работы.

Дмитрий Бикбаев назвал театр источником вдохновения

Певец, актер, режиссер и художественный руководитель Театра на Покровке Дмитрий Бикбаев не устает на работе, потому что сцена — его вдохновение и источник энергии, а труппа и другие сотрудники учреждения — его семья. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения специальной театральной премии «Золотая маска».

Бикбаев не сомневается, что каждое творческое действие, каждое новое слово в искусстве обогащает мир. Это знание становится достоянием целой планеты, а потому работу в театре можно даже назвать в какой-то степени целительной.

«Константин Сергеевич Станиславский (народный артист СССР, педагог и реформатор театра. — Прим. ред.) был уверен, и я в этом смысле с ним абсолютно солидарен, что если здесь и сейчас в зрительном зале мы с вами уверены, что меняем мир к лучшему, что-то происходит между нами на уровне каких-то духовных вибраций, то человек на другом конце земного шара способен измениться и это почувствовать по принципу эффекта бабочки. И я в это искренне верю», — сказал режиссер.

В его работе, считает Бикбаев, главное не переквалифицироваться — не превратиться в ремесленника, который как марионетка играет роли, не вкладывая в них душу. Сам режиссер после премьеры своего спектакля «Я люблю тебя, папа» сделал перерыв длиной в полтора года — чтобы восстановить творческие силы. В итоге следующая постановка «Москва. Сумерки», которая вышла в Театре на Поковке, получилась совсем другой — свежей, будто бы созданной другой рукой.

«Когда ты выходишь на сцену и действительно желаешь отработать не просто как исполнитель, не просто как актер или режиссер, а когда ты превращаешься в созидателя, который ставит такие высокие задачи перед собой, эта энергия по циклу возвращается к тебе… Мне повезло, я выбрал профессию, которая мне по душе. Я выбрал профессию, от которой я не устаю», — поделился Бикбаев.

По словам артиста, театр стал для него домом, а коллектив — семьей.

«А мы же не устаем от семьи!» — подчеркнул он.

Конечно, над отношениями с близкими, родными, коллегами нужно работать, важно беречь друг друга, познавать каждый день, заботиться. Но для деятелей театра это и есть жизнь, от которой дает силы, а не отнимает их.

Дмитрий Бикбаев обрел популярность как участник «Фабрики звезд» и дуэта «БиС» с Владом Соколовским. Он с детства мечтал о театральной сцене и работе режиссером — окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС), играл в Театре Луны, в 30 лет стал художественным руководителем Московского независимого театра-студии «15», а в 37 — Театра на Покровке. Он также является почетным работником культуры города Москвы.

Ранее в интервью 5-tv.ru режиссер объяснил, почему обращается к педагогам и наставникам на «вы» даже после коньяка.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:19
Без результатов? Спасатели завершили очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых
11:07
«Общаемся как братья»: Александр Лукашенко про Владимира Путина
11:04
От деревни до Пекина: где учится сын Александра Лукашенко Николай
10:50
Два этапа: раскрыт порядок индексации пенсий в 2027 году
10:34
Основная причина внезапной смерти: какая болезнь сердца протекает без симптомов
10:19
В Ставропольском крае ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео