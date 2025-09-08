Онкомаркеры — не приговор: почему одного анализа недостаточно

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 25 0

Медицина совершенствуется в сторону инновационных методов выявления злокачественных опухолей.

онкомаркеров может быть недостаточно для постановки диагноза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Анализов на онкомаркеры может быть недостаточно для постановки диагноза

Анализы на онкомаркеры важны для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, однако полагаться исключительно на их результат недопустимо. Об этом сообщил сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода, в беседе с изданием Газета.ру.

По словам эксперта, некоторые онкомаркеры могут повышаться при разных состояних организма: воспалении, беременности, травмах или заболеваниях внутренних органов, поэтому нельзя делать выводы о злокачественных опухолях исключительно по одному анализу.
Кроме того, медицина совершенствуется в сторону инновационных методов, молекулярной диагностики, для точной постановки диагноза.

«Современные генетические исследования позволяют анализировать мутации ДНК и РНК, характерные для различных типов рака. Анализ метаболического профиля организма позволяет выявлять изменения биохимии, характерные для начала формирования злокачественной опухоли» — заявил Варивода.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в США прошли испытания нового лекарства от рака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

