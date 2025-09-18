ФСБ предотвратила убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге разгромили агентурную суть спецслужб Украины, планировавшую убийство главы одного из оборонных предприятий. Злоумышленники собирались взорвать его автомобиль. Тайник с бомбой находился на одном из городских кладбищ. В ФСБ отметили, что задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Санкт-Петербурге пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 г. р.», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что двое задержанных следили за потенциальной жертвой по указанию куратора. Они узнали, где живет руководитель оборонного предприятия, а затем передали взрывное устройство из тайника исполнителю.

Задержанные признались в совершенном преступлении. Следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждены уголовные дела. Статьи — приготовление к теракту и незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств.

«Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью дополнительной квалификации их деяний по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 (государственная измена) УК России, по совокупности которых им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — сказано в материале ведомства.

