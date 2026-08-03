Ягоды против болезней сердца: ученые доказали пользу винограда и черники

Daily Mail: виноград и черника укрепляют здоровье сердечно-сосудистой системы

Систематическое включение в рацион плодов с темной мякотью, таких как черника и темный виноград, способствует укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщило Daily Mail.

Специалисты из Великобритании и Испании провели масштабный анализ, изучив результаты 17 обзоров и 20 клинических испытаний, проведенных за последние десять лет.

Исследователи зафиксировали устойчивую положительную динамику в работе кровеносных сосудов у тех, кто отдавал предпочтение этим продуктам.

Кроме того, ученые отметили благотворное влияние ягод на уровень холестерина в крови, показатели артериального давления и снижение общих маркеров воспаления в организме.

Особое внимание в научной работе уделено влиянию порционных доз: употребление 150 граммов черники ежедневно на протяжении полугода приводит к заметному улучшению проходимости сосудов.

По оценкам экспертов, такие изменения в диете эквивалентны снижению вероятности развития серьезных болезней сердца на 12–15%. Основной причиной такого эффекта называют полифенолы — природные соединения, которые защищают клетки от окислительного стресса и улучшают эластичность тканей.

Наиболее выраженная польза наблюдается у людей, уже имеющих факторы риска, такие как лишний вес, гипертония или нарушения обмена веществ. Учитывая, что проблемы с сердцем являются причиной каждой четвертой смерти в Британии, врачи называют потребление ягод доступной и эффективной стратегией профилактики.

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