Рособрнадзор объявил 19 вузам предостережения о недопустимости нарушений

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 178 0

В список вошли в том числе Российский университет транспорта и Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет.

Каким вузам Рособрнадзор вынес предупреждение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Рособрнадзор объявил 19 вузам предостережения о недопустимости нарушений. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа на своем официальном сайте.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — сказано в сообщении.

В список вузов, которым было выписано предостережение вошли образовательные учреждения из разных регионов страны. Речь, в частности, про Российский университет транспорта (МИИТ), Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени Кирова.

Помимо этого, в список вошли частные и региональные учебные заведения страны. О том, с чем конкретно было связано вынесение данного предостережения, в заявлении ведомства не указано.

Ранее Роспотребнадзор заблокировал около 28 тысяч сайтов за торговлю нелегальными БАДами. На этих онлайн-площадках предлагали товары, которые не прошли государственную регистрацию.

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