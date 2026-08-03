Рособрнадзор объявил 19 вузам предостережения о недопустимости нарушений. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа на своем официальном сайте.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — сказано в сообщении.

В список вузов, которым было выписано предостережение вошли образовательные учреждения из разных регионов страны. Речь, в частности, про Российский университет транспорта (МИИТ), Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени Кирова.

Помимо этого, в список вошли частные и региональные учебные заведения страны. О том, с чем конкретно было связано вынесение данного предостережения, в заявлении ведомства не указано.

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