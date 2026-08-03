Пять золотых медалей: российские борцы с триумфом вернулись с юниорского ЧМ по борьбе

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В дисциплинарном зачете наша команда одержала безоговорочную победу.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

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Российские борцы с триумфом вернулись с юниорского ЧМ по борьбе

Российские борцы вернулись на родину после триумфа на первенстве мира среди юниоров. В активе спортсменов пять золотых, две серебряные и семь бронзовых медалей. В общем зачете команда заняла второе место, но в дисциплинарном — безоговорочная победа в двух ключевых категориях. Юниоры доказали, что им нет равных во всем мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что саблист Павел Граудынь завоевал золото на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге. В финале он сразился с олимпийским чемпионом из Южной Кореи и разгромил его со счетом. Эта первая победа для российских фехтовальщиков с момента возвращения на мировую арену. Ограничения с наших спортсменов международная федерация сняла в начале июня.

Соревнования проходили в конце июня Китае, и наши атлеты завоевали там сразу восемь медалей. В том числе три — высшей пробы.

Золото на счету у Тамерлана Башаева, Адама Сангариева и Элис Старцевой. По итогам турнира наша команда заняла второе место в общем медальном зачете.

Совсем немного уступив лишь родоначальникам этого вида спорта — борцам из Японии. Отметим, что в конце прошлого года российским дзюдоистам вернули право участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.

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