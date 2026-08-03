Simply Recipes: картофель с ростками представляет опасность для здоровья

Картофель с ростками и зелеными пятнами может представлять опасность для здоровья из-за накопления природных токсинов. Специалисты рекомендуют внимательно проверять клубни перед приготовлением и правильно их хранить. Об этом сообщило Simply Recipes.

При длительном хранении, воздействии света, тепла и влаги в картофеле повышается содержание гликоалкалоидов — соединений соланина и чаконина. В небольших количествах они могут встречаться в растениях. Однако при избытке способны стать токсичными.

«Если на картофеле появляются ростки и зеленые пятна, это обычно означает, что он долгое время находился на свету. Из-за этого в картофеле вырабатывается природный токсин соланин, который концентрируется в зеленых частях клубня», — объяснила доцент кафедры растениеводства Университета штата Северная Дакота Минвэй Сюй.

Наибольшая концентрация гликоалкалоидов содержится в ростках, зеленой кожуре и так называемых «глазках» картофеля. При этом зеленый оттенок сам по себе появляется из-за образования хлорофилла, который формируется под воздействием света.

Если на клубне появилось небольшое зеленое пятно, его можно удалить вместе с ростками перед приготовлением. Однако при больших зеленых участках или длинных развитых ростках картофель лучше выбросить. Даже варка, жарка или запекание не позволяют полностью избавиться от токсинов.

При отравлении соланином могут появиться рвота, диарея, головная боль и спутанность сознания. Симптомы способны проявиться через несколько часов после употребления продукта.

Чтобы картофель дольше оставался свежим, его советуют покупать небольшими объемами и проверять перед покупкой на наличие повреждений. Хранить клубни лучше в прохладном, сухом и темном месте — например, в кладовой или погребе.

Для хранения подходят бумажные или сетчатые мешки, корзины и картонные коробки, которые обеспечивают циркуляцию воздуха. Пластиковые пакеты могут задерживать влагу и ускорять появление ростков. Оптимальная температура для хранения картофеля составляет от семи до десяти градусов Цельсия.

Также специалисты рекомендуют не держать его рядом с луком, который может ускорить процесс прорастания.

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