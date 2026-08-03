Фатальные последствия: как частые простуды сказываются на здоровье ребенка

Daily Mail: частые простуды в детстве повышают риск появления экземы

Регулярные простудные заболевания и высокая температура в раннем возрасте могут провоцировать развитие экземы у детей. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Согласно результатам исследования, опубликованного в научном журнале Jama Dermatology, ученые проанализировали состояние здоровья более чем 1300 несовершеннолетних в Дании и США.

Выяснилось, что те, кто чаще других страдал от респираторных инфекций до трех лет, имели на 60 процентов больше шансов столкнуться с хроническим зудом и сухостью кожи.

Специалисты связывают это с тем, что частые болезни на ранних этапах жизни вмешиваются в процесс формирования иммунной системы, делая ее более уязвимой к дерматологическим патологиям.

Экзема, известная также как атопический дерматит, представляет собой серьезную проблему, поражающую каждого пятого ребенка в Великобритании. Данное заболевание сопровождается покраснением, трещинами на кожном покрове и значительным снижением качества жизни.

В ходе работы датские исследователи ежедневно фиксировали случаи тонзиллита, отита, пневмонии и гастроэнтерита у 663 подопытных. Аналогичные закономерности были подтверждены и на американской группе из 707 детей. Примечательно, что связь между простудами и состоянием кожи сохранялась даже при учете генетических факторов и применения антибиотиков.

«Эти выводы указывают на долгосрочную связь между ранними респираторными инфекциями и экземой, которая ранее оставалась неясной из-за противоречивых данных в прошлых работах», — подчеркнули ученые.

Несмотря на выявленную корреляцию, эксперты проявляют осторожность в окончательных выводах. Поскольку исследование было наблюдательным, ученым сложно однозначно утверждать, что именно инфекция является первопричиной кожных проблем.

В некоторых случаях диагнозы «экзема» ставились практически одновременно с фиксацией простудных заболеваний, что затрудняет определение четкой последовательности событий.

Тем не менее, специалисты настаивают на необходимости дальнейшего изучения механизмов взаимодействия иммунитета и кожного барьера, который при экземе перестает эффективно удерживать влагу и защищать от внешних раздражителей.

В настоящее время врачи напоминают, что у многих пациентов симптомы заболевания смягчаются по мере взросления, однако профилактика ранних инфекций может стать ключом к здоровью кожи.

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