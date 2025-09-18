В Челябинске поставили памятник знаменитому русскому адвокату Плевако

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 15 0

Монумент торжественно откроют в городском сквере.

В Челябинские поставили памятник адвокату Федору Плевако

Фото: сайт Адвокатская палата Челябинской области

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Челябинске поставили памятник адвокату Федору Плевако

Памятник знаменитому адвокату Федору Плевако установили в Челябинске. Монумент находится в сквере в центральной части города, сообщил ТАСС глава регионального министерства культуры Алексей Бетехтин.

Памятник создан инициативной группой талантливых скульпторов, архитекторов и общественных деятелей на средства, предоставленные адвокатскими палатами РФ и Челябинской области, а также благотворительным фондом «Бирюзовый». Торжественное открытие памятника состоится 22 сентября.

Министр отметил, что монумент создавался кропотливым трудом, это была глубоко осмысленная работа из искренней любви к истории Отечества.

«На протяжении долгих месяцев команда работала над тем, чтобы величественный образ Федора Никифоровича был воплощен в граните и бронзе с максимальной точностью и выразительностью», — подчеркнул собеседник агентства.

«Московский златоуст» Федор Плевако за время своей адвокатской карьеры снискал всенародную славу выдающимися речами в защиту подсудимых.

Как ранее писал 5-tv.ru, для исполнения главной роли Плевако в одноименном сериале-байопике народный артист РФ Сергей Безруков специально изучал калмыцкий язык.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

11:21
Хотел «срезать»: француз, нарушивший границу РФ, находится в СИЗО
11:15
В Челябинске поставили памятник знаменитому русскому адвокату Плевако
11:13
Путин предложил на должность генпрокурора кандидатуру Гуцана
11:11
Горы сжимают легкие, море «глушит» мозг: что нужно знать перед восхождением и фридайвингом
11:08
«Наша ракета, наш самолет»: в Польше разобрались, что упало на крышу жилого дома
11:00
«Надеюсь, горячая!» — Ирина Горбачева шокировала поклонников перевоплощением

Сейчас читают

Терпение немцев на исходе, мигранты надоели — исследование
Букет полевых цветов: Елена Север об искренней благодарности российских бойцов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025