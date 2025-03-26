«Дорогого стоит»: как Безруков освоил калмыцкий язык для роли Плевако

Сериал вышел осенью 2024 года.

Актер Сергей Безруков изучал калмыцкий язык специально для сериала «Плевако». Об этом он заявил на кинематографической премии «Ника» во время беседы с 5-tv.ru.

«Я понял, что добавить элементы калмыцкого я обязан, равно как и калмыцкий язык. Мы с Машей Смольниковой говорим по-калмыцки. И когда к тебе приезжает делегация из Элисты от губернатора, перед тобой танцуют профессионалы и благодарят, это дорогого стоит. Когда они тебя спрашивают: «Откуда вы знаете наш калмыцкий?» Клянусь. Я говорю: «Вы знаете, просто посмотрел в интернете, господа, действительно посмотрел в интернете, изучил и небольшие элементы вставил», — рассказал Безруков.

По словам актера, подготовка к роли заняла много времени: чтобы понять глубину личности известного адвоката, Безруков изучил тысячи его речей. Для того чтобы постичь суть Плевако, актеру пришлось буквально погрузиться в его мир, ведь его речи, как и у Толстого, казались бесконечными.

Плевако, как герой, для актера — это не просто профессия, а призвание. Играя такого персонажа, Безруков чувствовал большую ответственность перед зрителями и юристами, которые изучают его дела. Особенно это важно для адвокатов, которым важно напомнить об истинном призвании своей профессии. Плевако для них — это не просто историческая фигура, а настоящая легенда, и для них видеть его в кино — настоящее событие.

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