«Дорогого стоит»: как Безруков освоил калмыцкий язык для роли Плевако

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 69 0

Актер Сергей Безруков освоил калмыцкий язык для роли Плевако в одноименном сериале

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Сериал вышел осенью 2024 года.

Актер Сергей Безруков изучал калмыцкий язык специально для сериала «Плевако». Об этом он заявил на кинематографической премии «Ника» во время беседы с 5-tv.ru.

«Я понял, что добавить элементы калмыцкого я обязан, равно как и калмыцкий язык. Мы с Машей Смольниковой говорим по-калмыцки. И когда к тебе приезжает делегация из Элисты от губернатора, перед тобой танцуют профессионалы и благодарят, это дорогого стоит. Когда они тебя спрашивают: «Откуда вы знаете наш калмыцкий?» Клянусь. Я говорю: «Вы знаете, просто посмотрел в интернете, господа, действительно посмотрел в интернете, изучил и небольшие элементы вставил», — рассказал Безруков.

По словам актера, подготовка к роли заняла много времени: чтобы понять глубину личности известного адвоката, Безруков изучил тысячи его речей. Для того чтобы постичь суть Плевако, актеру пришлось буквально погрузиться в его мир, ведь его речи, как и у Толстого, казались бесконечными.

Плевако, как герой, для актера — это не просто профессия, а призвание. Играя такого персонажа, Безруков чувствовал большую ответственность перед зрителями и юристами, которые изучают его дела. Особенно это важно для адвокатов, которым важно напомнить об истинном призвании своей профессии. Плевако для них — это не просто историческая фигура, а настоящая легенда, и для них видеть его в кино — настоящее событие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на что готова дочь Юлии Пересильд ради роли в кино.

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