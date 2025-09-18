«Мне было больно»: Дана Борисова прокомментировала конфликт с дочерью Полиной

Дана Борисова прокомментировала конфликт с дочерью Полиной

Дана Борисова прокомментировала громкий конфликт с дочерью Полиной, который произошел во время их совместного отдыха в Турции. Ее слова приводит VOICE.

«Это ранило меня в самое сердце… Я многое сделала для нее, мне было больно… Санкцией, которую я ввела, стало лишение финансов. Я сказала: «Тебе 18 лет, ты звезда, как ты утверждала, иди, пожалуйста, работай“», — призналась телеведущая.

По словам Борисовой, спор вспыхнул на четвертый день поездки. Причиной стала тема будущей карьеры Полины на телевидении. Девушка разместила в личном блоге переписку с отцом и пожаловалась, что мать мешает ей найти работу. В разгар конфликта дочь позволила себе оскорбительные выражения и даже назвала мать алкоголичкой.

«Я очень хотела всего добиться сама. То есть я никакой помощи не просила. <…> Мама сказала: „Ты поплатишься за такие слова“. За то, что я назвала ее бывшей алкоголичкой. Не наркоманкой даже, алкоголичкой. Если это правда. И у меня тоже складывается некая плохая репутация из-за этого. Так что это не лучший старт для меня, я так считаю. Хотя я никогда ее в этом не упрекала», — рассказала Полина в беседе с Super.

Телеведущая подчеркнула, что именно благодаря ее усилиям Полина оказалась участницей популярного шоу о выживании на острове. Однако мирного диалога у них не вышло. Борисова досрочно отправила дочь домой и ограничила ее в финансах. Сама артистка уверена, что подобные меры станут для Полины уроком и помогут ей научиться самостоятельности.

