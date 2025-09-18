«Мне было больно»: Дана Борисова прокомментировала конфликт с дочерью Полиной

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Ссора вспыхнула на четвертый день совместной поездки родственниц.

Ссора Даны Борисовой с дочерью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дана Борисова прокомментировала конфликт с дочерью Полиной

Дана Борисова прокомментировала громкий конфликт с дочерью Полиной, который произошел во время их совместного отдыха в Турции. Ее слова приводит VOICE.

«Это ранило меня в самое сердце… Я многое сделала для нее, мне было больно… Санкцией, которую я ввела, стало лишение финансов. Я сказала: «Тебе 18 лет, ты звезда, как ты утверждала, иди, пожалуйста, работай“», — призналась телеведущая.

По словам Борисовой, спор вспыхнул на четвертый день поездки. Причиной стала тема будущей карьеры Полины на телевидении. Девушка разместила в личном блоге переписку с отцом и пожаловалась, что мать мешает ей найти работу. В разгар конфликта дочь позволила себе оскорбительные выражения и даже назвала мать алкоголичкой.

«Я очень хотела всего добиться сама. То есть я никакой помощи не просила. <…> Мама сказала: „Ты поплатишься за такие слова“. За то, что я назвала ее бывшей алкоголичкой. Не наркоманкой даже, алкоголичкой. Если это правда. И у меня тоже складывается некая плохая репутация из-за этого. Так что это не лучший старт для меня, я так считаю. Хотя я никогда ее в этом не упрекала», — рассказала Полина в беседе с Super.

Телеведущая подчеркнула, что именно благодаря ее усилиям Полина оказалась участницей популярного шоу о выживании на острове. Однако мирного диалога у них не вышло. Борисова досрочно отправила дочь домой и ограничила ее в финансах. Сама артистка уверена, что подобные меры станут для Полины уроком и помогут ей научиться самостоятельности.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

19:07
Путин: ключевая задача для России — благополучие семей с детьми
18:57
Испарилась: пропавшую в ночном клубе Бангкока россиянку ищут шестой день
18:40
Засланный Алехин: как скандальный блогер пытался стать своим среди казаков
18:34
Все в сборе: как прошла встреча Путина с представителями парламентских фракций
18:31
«Мне было больно»: Дана Борисова прокомментировала конфликт с дочерью Полиной
18:25
Трамп отказался от особого коктейля, приготовленного королевской семьей

Сейчас читают

«Публичное оправдание терроризма»: Пугачевой грозит колония за поддержку Дудаева
«Барометр упал, погода меняется»: почему в паре пропадает сексуальное влечение
«Я вообще ничего не хочу»: Газманов поделился настроем перед 75-летним юбилеем
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025