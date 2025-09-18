Маски-шоу: как украинские агенты пытались устроить теракт в Петербурге

Украинские агенты планировали устроить теракт в Петербурге

В Петербурге силовики задержали украинских агентов, которые планировали устроить теракт. Их целью был руководитель оборонного предприятия. Группа действовала по четкому заданию киевских кураторов.

В одном из дворов Северной столицы несостоявшиеся диверсанты разыграли настоящий спектакль. Чтобы заложить бомбу, главному герою даже потребовался реквизит. Какой гонорар ему пообещали за эту роль и что грозит молодым шпионам — узнал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Каждый шаг преступного трио отражался глубоким следом в материалах уголовного дела. Две девушки закупили сразу несколько пауэрбанков. На заранее подготовленных велосипедах они устанавливают мобильники с функцией прямой трансляции. Два велосипеда фигурантки постоянно парковали на дворовой автостоянке, чтобы вести наблюдение за руководителем одного из петербургских оборонно-промышленных предприятий.

Сотрудники ФСБ следят за каждым передвижением. И вот в эту опасную игру вступает третий фигурант — бабушка. На самом деле — местный безработный. Такой наряд он нацепил по совету украинских кураторов. По их же указаниям забрал из тайника самодельное взрывное устройство и направился к автомобилю своей жертвы. Мина крепится на магнитах к днищу машины, благодаря припаркованным велосипедам за всем наблюдают киевские террористы, готовые в любой момент активировать заряд. Но в эти планы стремительно вмешиваются оперативники.

Уже при задержании молодой человек спокойным голосом рассказывает, во сколько он оценил жизнь человека и как хладнокровно готовился к убийству.

«Я сказал, хорошо. 25 тысяч рублей! Мне сказали, что мне нужно будет разведать место, где она будет заложена и выбрать подходящее для этого место», — заявил он.

Его сообщницы оказались более расчетливыми, за свою работу потребовали переезд в Таиланд на полное содержание украинской разведки. Одну как раз успели скрутить во время вызова такси в аэропорт.

«В шесть с чем-то утра я просыпаюсь от вибрации телефона и вижу, что мне звонит Абдула. Я поднимаю трубку, он мне говорит, что у него две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость — вы с Леной едете к нам, плохая новость — едете срочно», — рассказала задержанная.

Но для молодых несостоявшихся подрывников все новости оказались только плохими. Каждому за госизмену и участие в террористическом сообществе грозят длительные сроки заключения вплоть до пожизненного. А благодаря перехваченным телефонам оперативники выявили кураторов преступной деятельности. В каждом случае фигурирует один и тот же инструмент для вербовки — мессенджер Telegram.

«Подрывник не будет на свой паспорт регистрировать телефон, использовать свой телефон личный для таких целей. Понятно, это будет какая-то одноразовая история, зарегистрированная на другого какого-то человека», — объяснил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

К сожалению, это далеко не первый случай вербовки молодых людей в России. Киевский режим подключает к работе с нашими студентами хороших психологов, которые умеют не только промывать мозги, но и проникать, как говорят, в душу, находить болевые точки и давить на них. Оградить от такого воздействия очень тяжело — мессенджеры в открытом доступе. Приходится заново и заново объяснять, что мифический заработок в 25 тысяч рублей может обернуться для каждого такого подрывника пожизненным заключением.

