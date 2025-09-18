Горячий футбол: игроки ФК «Монако» разделись в самолете

Эфирная новость 46 0

Спортсмены не смогли вовремя вылететь в Бельгию на мачт Лиги чемпионов.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Zhang Liyun; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Игроки ФК «Монако» разделись в самолете

Футболисты «Монако» не смогли вылететь в Бельгию на матч Лиги чемпионов.

Спортсмены уже были на борту самолета, как вдруг в нем перестали работать кондиционеры. И пока техники пытались устранить неисправность, футболистам пришлось сидеть в раскалившемся салоне.

В какой-то момент стало так жарко, что они просто разделись, а после вышли из лайнера на свежий воздух. Кадры с полуголыми спортсменами очень быстро разлетелись по сети. И, как оказалось, своего рейса команда ждала зря, его перенесли на утро. Теперь они вылетят в Бельгию всего за восемь часов до начала матча, если с самолетом все будет в порядке.

Ранее 5-tv.ru писал, что футболист Павел Погребняк был замечен на премии FB «Люди Года-2025» в компании 18-летней девушки по имени София. Она ровесница старшего сына спортсмена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

14:26
Силуанов: в России проиндексируют все социальные выплаты
14:17
Бокал вина или пива? Силуанов и Собянин обсудили условия труда в Москве
14:09
Миллионы людей в России атаковал опаснейший вирус Mamont
13:49
Авиакомпания из ОАЭ запросила слоты на полеты в Краснодар
13:44
«Мы против правительства»: тысячи французов вышли на улицы
13:37
«Будет помогать»: ученые создают ИИ-помощника, способного продвинуть науку

Сейчас читают

«Публичное оправдание терроризма»: Пугачевой грозит колония за поддержку Дудаева
«Я вообще ничего не хочу»: Газманов поделился настроем перед 75-летним юбилеем
«Есть слепые мужчины»: с какими женщинами не хотят знакомиться и почему
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025