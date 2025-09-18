Проверка на прочность: в сети появились кадры краш-теста нового iPhone роботами

В сети появились кадры краш-теста нового iPhone в лабораторных условиях

В интернете появились кадры краш-теста нового iPhone 17 и iPhone 17 Pro в лабораторных условиях. Видео опубликовал американский журналист Чанс Миллер на своем YouTube-канале.

Вероятно, в руках представителя прессы оказались кадры внутренней проверки новых гаджетов в лабораториях производителя.

Тесты проводились на специализированном оборудовании. Так, в одном из роликов роботизированная рука многократно роняет смартфон под различными углами на разные поверхности: плитку, дерево, ламинат. Это необходимо, чтобы воссоздать условия, максимально приближенные к опыту реального использования гаджета.

После этого теста телефон, во всяком случае, визуально не пострадал.

На другом видео проверили прочность экрана. Специальный аппарат пытался оставить на рабочей поверхности iPhone царапины насадкой, покрытие которой не уточнялось. Видимых повреждений на экране после теста не зафиксировали.

Миллер не указал источник опубликованной им записи. Есть только предположения о том, что видео получено от кого-то внутри компании Apple после проведенных испытаний. Поэтому для получения точной и объективной информации о прочности устройства необходимо дождаться комментариев экспертов из этой области и итогов независимых тестов из сторонних лабораторий.

