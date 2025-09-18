Кофе без него — деньги на ветер: врач назвал важное действие по утрам

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Бодрящий напиток нужно употреблять правильно.

Что нужно сделать перед кофе с утра

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эндокринолог Росеро: кофе на голодный желудок ведет к обезвоживанию организма

Перед тем, как бодриться с утра с помощью чашки кофе, важно совершить еще одно действие, которое приведет организм в тонус. Об этом написало издание Lenta.ru.

В источнике передают слова эндокринолога Франсиско Росеро, который отметил, что кофе на голодный желудок может негативно сказаться на здоровье.

«Мы спали несколько часов без воды, поэтому наш организм просыпается обезвоженным», — заявил Росеро.

Первое, что нужно сделать после пробуждения, — восстановить водный баланс. Важно выпить стакан воды, однако не кофе, так как он лишь усугубит обезвоживание.

Помимо этого, по словам медика, вода включает в работу пищеварительную систему, головной мозг и в целом весь организм. К тому же из-за этой полезной привычки можно избежать распространенных проблем с желудочно-кишечным трактом после завтрака, в числе которых изжога, вздутие и жжение. К тому же Росеро подчеркнул, что кофе нужно употреблять без молока и сахара.

Ранее, писал 5-tv.ru, ученые выяснили, как завтрак влияет на организм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

17:31
Счет на секунды: как неправильная парковка мешает работе спецслужб
17:23
Проверка на прочность: в сети появились кадры краш-теста нового iPhone роботами
17:12
Кофе без него — деньги на ветер: врач назвал важное действие по утрам
16:58
Путин: в России сохраняется исторический уровень безработицы
16:50
Вторая жизнь просрочки: как супермаркеты реализуют несвежие продукты
16:47
Разрушают личность: что поможет сохранить здоровый рассудок до глубокой старости

Сейчас читают

«Публичное оправдание терроризма»: Пугачевой грозит колония за поддержку Дудаева
«Я вообще ничего не хочу»: Газманов поделился настроем перед 75-летним юбилеем
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025