Продлеваем жизнь: ученые выяснили, как завтрак влияет на организм

Задержка приемов пищи негативно сказывается на организме

Вес, состояние кожи, настроение, режим дня и наличие хронических заболеваний напрямую зависят от качества питания. Ученые из Массачусетской больницы общего профиля в США установили, что важно соблюдать определенные правила, чтобы не навредить организму.

Как выяснили ученые, с возрастом важно не допускать, чтобы время завтрака и ужина сдвигалось. Каждый час такой задержки приводит к увеличению риска смерти примерно на 10%, усталости, бессоннице и проблем с зубами, если вечером было употребление сладостей.

«Тот же завтрак дает организму четкий сигнал: пора просыпаться и работать слаженно. А регулярное опоздание с приемом пищи может быть сигналом депрессии, сниженной подвижности или проблем со сном», — объясняет эндокринолог.

Врач рекомендует готовить вкусную и сбалансированную пищу, по утрам натощак пить стакан теплой воды, а кофе употреблять спустя час после приема пищи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как бессонница разрушает мозг и организм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX