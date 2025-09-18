«Публичное оправдание терроризма»: Пугачевой грозит колония за поддержку Дудаева

Пугачевой может грозить тюремный срок до пяти лет за озвученное мнение о Дудаеве

Слова исполнительницы Аллы Пугачевой, которые она озвучила в интервью журналисту Екатерине Гордеевой*, подпадают под статью. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказали юристы.

«Вполне может подпадать под действие 205.2 УК РФ. Само по себе мнение человека — это половина ответственности, но данная статья закрепляет санкцию именно за публичное оправдание терроризма», — отметил правозащитник Михаил Берандзе.

Он пояснил, что по закону под оправданием терроризма понимается действие по формированию привлекательности или допустимости осуществления террористической деятельности.

«Одним из главных элементов статьи закона является именно публичность. В ином случае любое публичное лицо или кто-либо в публичной плоскости мог бы высказывать привлекательность всех подряд и не нести за это никакой ответственности. Закон призван охранять общество от таких своевольных и публичных высказываний. В этом его функция», — пояснил Берандзе.

При этом высказывания Пугачевой прокомментировал еще один юрист Алексей Соколов. Он отметил, что Пугачевой может грозить до пяти лет колонии за положительные высказывания о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия** Джохаре Дудаеве, ликвидированном в 1996 году.

«По статье 205.2 УК РФ предусматривается наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо тюремный срок до пяти лет», — добавил Соколов.

Накануне из-за слов Аллы Пугачевой о Дудаеве на нее подал в суд адвокат Александр Трещев. Правозащитник потребовал 1,5 миллиарда рублей от исполнительницы. Трещева пояснял, что артистка своими заявлениями оскорбила всех ветеранов боевых действий.

В самом интервью Пугачева попросила прощения за то, что не смогла предотвратить смерть Дудаева, а также характеризовала его как «порядочного человека». После беседы с журналистом певицу захлестнула волна осуждений. Знаменитость в ответ опубликовала пост, в котором написала: у нее больше нет «минутного порыва говорить».

Ранее, писал 5-tv.ru, Алла Пугачева подала голос из эмиграции.

