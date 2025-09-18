«Хватит хлебать эту тему»: Успенская резко ответила на вопрос о дочери

Успенская отказалась отвечать на вопрос о личной жизни дочери

На премии «Люди года 2025» певица Любовь Успенская резко ответила журналисту, которая поинтересовалась разрывом ее дочери Татьяны Плаксиной с женихом.

Артистка не скрывала возмущения и отказалась комментировать эту тему:

«Кого я выгнала из дома? Хватит уже хлебать эту тему. Не хочу говорить».

Успенская, ранее признаваясь, что стала инициатором разрыва отношений своей дочери с бизнесменом Никитой Плотниковым, объяснила свои действия.

Она отметила, что считает мужчину недостойным Татьяны и даже выгнала его, увидев, что он не соответствует ожиданиям ее дочери.

«Он ей не пара. Я его выгнала. Я увидела, что он ей вроде нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала „до свидания“ и просто показала ему на дверь», — поделилась певица.

В то время как Успенская подчеркивает свою позицию по отношению к выбору дочери, сама Татьяна недавно рассказала о новом романе с Никитой Плотниковым, который, по ее словам, уже успел познакомиться с ее матерью.

