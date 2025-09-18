«Это честь!» — Полина Гагарина и BEARWOLF схлестнутся в вокальном поединке

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Соперницы уже высказали честное мнение друг о друге.

Почему Гагарина и BEARWOLF соревнуются друг с другом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Гагарина и BEARWOLF примут участие в шоу «Битва поколений»

Яркая звезда российской сцены, мэтр отечественной музыки и обворожительная поп-дива Полина Гагарина в эту субботу схлестнется в бескомпромиссном поединке с восходящей звездой BEARWOLF.

Соперницы уже высказали мнение друг о друге за кулисами шоу. Комментарии были исключительно положительными.

«Полина Гагарина для меня — это воплощение женственности. Она очень яркая, красивая. Быть на одной сцене с ней для меня это честь!» — делится впечатлениями BEARWOLF.

Гагарина, в свою очередь, отметила, что в песнях начинающей артистки есть некая магия. Она цепляет, привлекает и, конечно, застревает в голове.

Оценивать выступления артисток будет жюри, состоящее из разных поколений звезд. В числе мэтров — Яны Рудковской, Николая Баскова и Лены Катиной — бывшей солистки t.A.T.u, а от молодых артистов — Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA и Gazan.

