Осень шепчет: какой будет зима 2025-2026 по народным приметам

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Природа сама подсказывает, к какой погоде стоит готовиться.

Какой будет зима 2025-2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Садовод Самойлова: зима 2025-2026 будет суровой

Зима 2025-2026 будет суровой. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала садовод-блогер Светлана Самойлова, которая сделала выводы, опираясь на народные приметы.

По словам эксперта, на то, что зима будет холодной или даже суровой, указывает множество факторов. Например, покрасневшие раньше времени листья клена и винограда. Темно-бордовые оттенки они обычно «демонстрируют» к концу сентября, а не в середине августа.

Рябина, которая также полностью созрела к концу лета, а не осенью, тоже является верным признаком того, что зима не будет мягкой. Щедрый урожай ягод и грибов, который наблюдается в этом году, так же позволяет сделать подобные выводы.

«Считается, что природа делится с нами урожаем, чтобы легче пережили морозы и сделали заготовки», — рассуждала Самойлова.

Многослойная «одежда» лука и толстая кожура у яблок тоже верный способ предсказать холодную зиму.

Обратила внимание садовод и на птиц. Если синицы появились раньше октября и предпочитают не подниматься высоко в небо, а летают низко, то предстоящая зима будет ранней и морозной.

Другие животные тоже могут подсказать, какой «характер» будет у наступающего времени года.

«Как только все червячки, лягушки и насекомые попрятались, значит, через неделю ударят морозы и оттепели не случится», — заверила блогер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что принесет удачу и предскажет погоду зимой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

20:38
В ДНР начался финальный этап восстановления университета ДонНУЭТ
20:28
Голливудский актер Брэд Эверетт Янг трагически погиб в ДТП
20:22
Только калечит: какими народными методами нельзя лечить простуду
20:10
Собянин: Москва подписала документы о сотрудничестве на форуме «Облачные города»
19:58
Копить на старость: экономист объяснил, как правильно откладывать деньги
19:50
«Хочу ничего не забыть»: Федосеева-Шукшина готовится к собственной смерти

Сейчас читают

Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
«Барометр упал, погода меняется»: почему в паре пропадает сексуальное влечение
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025