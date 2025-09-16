Приметы осени 2025 года: что принесет удачу и предскажет погоду зимой

Рита Цветкова
Внимание на знаки — сама природа говорит с вами через старые предания.

Какие приметы принесут удачу и предскажут погоду осенью

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Народные приметы издревле помогали человеку понять, насколько холодной будет зима, каким будет урожай следующего года. В материале URA.RU собрались главные предания осени 2025 года. К предвестникам успеха в делах относятся ясный Семенов день (14 сентября), да и весь сезон, например, сулит мягкую зиму и достаток, мир в доме и стабильность в делах. Этнографы связывают такие прогнозы с благоприятным сезоном для заготовок.

Хорошим знаком считали раньше паутину — она обещала богатый урожай. Паучий домик также «ловит» хорошую погоду и зовет на сбор ягод и грибов. А гром в сентябре, как ни странно, предсказывает любовь и взаимопонимание в семье. Также гроза намекает, что путешествия и новые проекты принесут позитивные эмоции и сложатся на ура. Утренний туман, особенно на Самойлов день (3 сентября), говорит о даровании здоровья и спокойного сезона без резких холодов.

Если журавли задерживаются после 5 сентября, это тоже добрый знак для семьи и хозяйства. Задержка ласточек до конца месяца — интересные и увлекательные поездки. Если ласточки и журавли не спешат улетать, осень будет долгой. Финансовое благополучие ждет и тех, у кого собаки едят с хорошим аппетитом, а тепло любви даруют ласкающиеся кошки. Когда грачи улетают тихо и стаями, а вороны низко кружат над землей, это сигнал — пора настроится на успех.

Издавна слишком ранний отлет птиц считался плохим знаком ранней зимы и потери урожая. То же говорили и про громких ворон в ноябре. А туман на закате объяснялся предсказанием дождей и неудачных путешествий. Зарядные дожди также могут накликать неудачи в поездках. Но праздничные обряды могут исправить ситуацию. Например, уборка на Самойлов день (3 сентября), сбор урожая на Семенов день (14 сентября) или вышивание на Покров (14 октября) для семейного счастья.

