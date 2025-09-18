«Мы против правительства»: тысячи французов вышли на улицы

Во Франции проходит масштабная национальная забастовка

Масштабная национальная забастовка проходит во Франции. К шествию присоединились сотни тысяч участников по всей стране. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

С раннего утра на улицы Парижа вышли как представители разных движений и профсоюзов, так и подростки, о чем рассказал корреспондент Виталий Чащухин. Журналист отметил, что старшеклассники бастуют во французской столице, выступая против социально-экономической политики страны и позиции властей относительно ситуации в Газе.

«Каждый делает то, что считает нужным, мы пришли сюда, потому что протестуем против правительства из-за их отношения к Газе», — пояснил один из пришедших на митинг.

Издание BFMTV отметило, что на данный момент на забастовке сотрудники правоохранительных органов задержали не менее 58 человек. Власти предупредили о заметных перебоях в общественном транспорте и в работе инфраструктуры.

Массовые акции протеста под лозунгом «Заблокируем все» начались во Франции 10 сентября. Их инициировали на фоне недовольства населения мерами жесткой экономии, которые предложило правительство, а также политическим кризисом, так как третье за два года правительство ушло в отставку. Отмечалось, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона находится «на самом дне».

Ранее, писал 5-tv.ru, Францию сковали массовые протесты против политики Макрона.

