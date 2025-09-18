«Мы против правительства»: тысячи французов вышли на улицы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 34 0

Представители профсоюзов и даже подростки недовольны политикой «экономии», которой придерживаются власти страны.

Фото, видео: Reuters/Manon Cruz; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во Франции проходит масштабная национальная забастовка

Масштабная национальная забастовка проходит во Франции. К шествию присоединились сотни тысяч участников по всей стране. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

С раннего утра на улицы Парижа вышли как представители разных движений и профсоюзов, так и подростки, о чем рассказал корреспондент Виталий Чащухин. Журналист отметил, что старшеклассники бастуют во французской столице, выступая против социально-экономической политики страны и позиции властей относительно ситуации в Газе.

«Каждый делает то, что считает нужным, мы пришли сюда, потому что протестуем против правительства из-за их отношения к Газе», — пояснил один из пришедших на митинг.

Издание BFMTV отметило, что на данный момент на забастовке сотрудники правоохранительных органов задержали не менее 58 человек. Власти предупредили о заметных перебоях в общественном транспорте и в работе инфраструктуры.

Массовые акции протеста под лозунгом «Заблокируем все» начались во Франции 10 сентября. Их инициировали на фоне недовольства населения мерами жесткой экономии, которые предложило правительство, а также политическим кризисом, так как третье за два года правительство ушло в отставку. Отмечалось, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона находится «на самом дне».

Ранее, писал 5-tv.ru, Францию сковали массовые протесты против политики Макрона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

14:26
Силуанов: в России проиндексируют все социальные выплаты
14:17
Бокал вина или пива? Силуанов и Собянин обсудили условия труда в Москве
14:09
Миллионы людей в России атаковал опаснейший вирус Mamont
13:49
Авиакомпания из ОАЭ запросила слоты на полеты в Краснодар
13:44
«Мы против правительства»: тысячи французов вышли на улицы
13:37
«Будет помогать»: ученые создают ИИ-помощника, способного продвинуть науку

Сейчас читают

«Публичное оправдание терроризма»: Пугачевой грозит колония за поддержку Дудаева
«Я вообще ничего не хочу»: Газманов поделился настроем перед 75-летним юбилеем
«Есть слепые мужчины»: с какими женщинами не хотят знакомиться и почему
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025