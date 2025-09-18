Силуанов: в России проиндексируют все социальные выплаты

Эфирная новость 37 0

Министр финансов отметил, что обязательства государства — превыше всего.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России проиндексируют все социальные выплаты, которые гарантировало государство. Об этом сегодня заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме.

Он даже сравнил бюджет с пирогом, который всегда очень трудно делить. Но обязательства государства — прежде всего. Кроме этого, наша страна планирует сокращать зависимость от нефтегазовых доходов. Это поможет сделать финансовую систему еще более устойчивой

«Мы прекрасно понимаем, что мы при подготовке бюджета должны всем вызовам противостоять. И быть менее зависимыми от любых, что называется, наездов на нашу страну, в том числе и финансовых. Мы должны сделать бюджет более мускулистым, который бы отвечал на любые ограничения, с которыми мы сталкиваемся. Мы, кстати, последние годы так и живем, мы живем, выполняя все обязательства», — отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, там же на форуме отметила, что в России нет экономической рецессии. В различных отраслях происходит масштабная перестройка. Динамика неравномерная, где-то действительно есть замедления. Но назвать это рецессией нельзя. Что касается валютного курса, то предсказуемым его сделает низкая инфляция.

«Ориентироваться на рыночный курс, но точно не ориентироваться на то, что Центральный Банк подкрутит этот курс в ту или иную сторону. Вы знаете, когда задают вопрос про курс, я предлагаю все-таки вспомнить, что валютный рынок — это рынок. Вот сейчас укрепление курса, которое было летом, все заметили. Это во многом влияние жесткой денежно-кредитной политики. Как стали смягчаться тихонько денежно-кредитные условия у нас, курс несколько ослаб, но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть достаточно крепким», — заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Еще Эльвира Набиуллина призвала повышать производительность труда. По ее словам, это единственный путь достичь высоких темпов роста экономики. Альтернативы не существует. Антон Силуанов добавил, что не нужно выделять из бюджета деньги «лентяям».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

16:01
Лавров: новые антироссийские санкции не являются проблемой для страны
15:54
Россия и Украина провели обмен телами погибших: 1000 на 24
15:40
Киркоров поблагодарил Москву за веру в него
15:32
В Москве таксист надругался над школьницей
15:29
Монарший этикет: Трамп нарушил королевский протокол, похлопав Карла III
15:25
Умер продюсер фильма «Прикосновение ангела» Джон Масиус

Сейчас читают

«Публичное оправдание терроризма»: Пугачевой грозит колония за поддержку Дудаева
«Я вообще ничего не хочу»: Газманов поделился настроем перед 75-летним юбилеем
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025