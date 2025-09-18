В Москве загорелся бизнес-центр на Павелецкой набережной

В Москве на Павелецкой набережной загорелось административное здание, расположенное по адресу д. 2, стр. 3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«На месте работают 29 человек и 9 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении пресс-службы столичного управления МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло на крыше бизнес-центра. Еще до прибытия пожарных расчетов из здания самостоятельно вышли около 230 человек. Эвакуация прошла без происшествий.

Павелецкая набережная — это деловой квартал, где расположено множество офисов и административных зданий.

Пожарным удалось оперативно приступить к тушению огня. Сейчас уточняются причины возгорания и масштабы нанесенного ущерба. Отмечается, что подобные происшествия могут привести к временной приостановке работы офисов и затруднениям в деловой активности в районе.

Ранее в Новой Москве в 42-м квартале населенного пункта Щербинка произошел пожар на крыше заброшенного склада. Площадь возгорания составила около 1200 квадратных метров, в результате происшествия произошло обрушение крыши.

