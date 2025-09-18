Испарилась: пропавшую в ночном клубе Бангкока россиянку ищут шестой день

Мария Щелканова
Мария Щелканова 15 0

Последний раз телефон девушки был включен 15 сентября.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин; 5-tv.ru

Поиски пропавшей 34-летней Россиянки в Бангкоке продолжаются шестые сутки. Об этом 5-tv.ru сообщила, подруга семьи Светлана.

Известно, что 12 сентября россиянка Эрика Владыко на отдыхе в Таиланде уехала из отеля на такси в развлекательный квартал города Бангкок и перестала выходить на связь.

Близкая подруга пропавшей, Светлана, заявила, что в день исчезновения Владыко вела себя странно, не сообщала о предстоящем отъезде в Бангкок и оставила документы и личные вещи в номере отеля.

Об исчезновении Эрики в правоохранительные органы Таиланда заявили сотрудники отеля, которые на утро обнаружили в гостиничном номере малолетнюю дочь пропавшей, оставленную без присмотра. Девочка была передана в местный детский дом, однако родственники Владыко прибудят в Таиланд, чтобы забрать ребенка.

