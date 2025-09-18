«Выглядело солидно»: Газманов о знакомстве с обокравшем его мошенником
Этот инцидент — длинная история, которая началась больше шести лет назад.
Олег Газманов потерял свои накопления из-за партнера сына
Знакомый семьи народного артиста России Олега Газманова, Геворк Саркисян, которому певец отдал свои сбережения, являлся партнером по бизнесу его сына Филиппа. Об этом сам исполнитель рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.
По его словам, инцидент начался больше шести лет назад.
«Для начала он познакомился с моим сыном, и в какой-то мере они партнеры в бизнесе. Мой младший сын Филипп. И поэтому он как-то вошел близко к нам, стали встречаться, общаться и так далее. И потом он предложил инвестировать в его проект», — вспомнил певец.
Газманов отметил, что сначала отказался инвестировать деньги, но Саркисян предложил ему заманчивую перспективу и хорошие проценты, поэтому Олег передумал.
«Причем он сказал, что это на детскую такую программу. Была презентация такая внушительная. Ну, все так выглядело, очень солидно. Я ему дал свои деньги, которые очень долго зарабатывал. Просто так подумал, что вот такие проценты хорошие, что когда-то же выйду на пенсию, буду как бы жить», — пояснил артист.
При этом спустя продолжительное время деньги мужчина так и не вернул.
«Через три года он должен был отдать эти деньги, и проценты должны были постоянно идти. Ни процентов, ни денег я не увидел спустя шесть лет», — заключил Газманов.
Подробнее об истории с мошенничеством, совершенном в отношении семьи Газманова, — в «Итоговой программе с Петром Марченко» 21 сентября на РЕН ТВ.
Ранее 5-tv.ru писал, что Газманов потерял свои сбережения из-за мошенника. Музыкант поделился тем, что дал взаймы человеку, который долгое время считался другом семьи. Однако сбережения знакомый возвращать отказался. Газманов с женой обратился в Следственный комитет.
