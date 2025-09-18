«Выглядело солидно»: Газманов о знакомстве с обокравшем его мошенником

Олег Газманов потерял свои накопления из-за партнера сына

Знакомый семьи народного артиста России Олега Газманова, Геворк Саркисян, которому певец отдал свои сбережения, являлся партнером по бизнесу его сына Филиппа. Об этом сам исполнитель рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По его словам, инцидент начался больше шести лет назад.

«Для начала он познакомился с моим сыном, и в какой-то мере они партнеры в бизнесе. Мой младший сын Филипп. И поэтому он как-то вошел близко к нам, стали встречаться, общаться и так далее. И потом он предложил инвестировать в его проект», — вспомнил певец.

Газманов отметил, что сначала отказался инвестировать деньги, но Саркисян предложил ему заманчивую перспективу и хорошие проценты, поэтому Олег передумал.

«Причем он сказал, что это на детскую такую программу. Была презентация такая внушительная. Ну, все так выглядело, очень солидно. Я ему дал свои деньги, которые очень долго зарабатывал. Просто так подумал, что вот такие проценты хорошие, что когда-то же выйду на пенсию, буду как бы жить», — пояснил артист.

При этом спустя продолжительное время деньги мужчина так и не вернул.

«Через три года он должен был отдать эти деньги, и проценты должны были постоянно идти. Ни процентов, ни денег я не увидел спустя шесть лет», — заключил Газманов.

Подробнее об истории с мошенничеством, совершенном в отношении семьи Газманова, — в «Итоговой программе с Петром Марченко» 21 сентября на РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Газманов потерял свои сбережения из-за мошенника. Музыкант поделился тем, что дал взаймы человеку, который долгое время считался другом семьи. Однако сбережения знакомый возвращать отказался. Газманов с женой обратился в Следственный комитет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.