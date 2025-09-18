«Сбежит в Америку»: Газманов высказал опасения про обманувшего его мошенника

Газманов высказал опасения о бегстве обманувшего его мошенника

Не так давно народный артист России Олег Газманов потерял все заработанные за жизнь деньги из-за мошенника, которые считался другом семьи. Однако мошенник Геворк Саркисян уже могу сбежать из страны в США, поэтому заслуженное наказание он может не понести. Такими опасениями поделился Газманов в беседе с 5-tv.ru.

«Происходит какая-то невероятная история: во-первых, <…> когда его задержали, через некоторое время пытались отпустить и, если бы не появилось новое дело уже от другого человека, которого он обманул, его бы выпустили, но, вот его не выпустили он сидит. <…> у меня опасения очень серьезные, что, если они его могли выпустить, то <…> конечно, он сразу сбежит в Америку. Он гражданин не России, у него там весь бизнес <…> меня, конечно, очень большие опасения», — поделился артист.

Саркисян занял пенсионные накопления певца еще в 2019 году. Причиной назвал некую крупную инвестицию. А затем в течение шести лет откладывал возвращение денежных средств под разными предлогами. Сначала не отдавал из-за пандемии коронавируса, а затем из-за начала специальной военной операции. При этом у Газманова есть доказательства злого умысла Саркисяна — документы и банковские выписки.

Также адвокат исполнителя Роман Кузьмин рассказал, что сторона Газманова обратилась к председателям Московского городского суда с просьбой разобраться в происходящем из-за сложности ситуации.

«Хотели бы заявить, что в связи с данным обращением, конечно, мы относимся к суду с безусловным уважением, намеренность соблюдать, безусловно, и уголовный закон, уголовно-профессиональный закон», — отметил Кузьмин.

Подробнее об истории с мошенничеством, совершенном в отношении семьи Газманова, — в «Итоговой программе с Петром Марченко» 21 сентября на РЕН ТВ.

