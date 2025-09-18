«Покажу фото»: Макрон пообещал доказать миру, что Брижит — женщина

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 48 0

Французский лидер придумал, как «поставить точку» в спорах о гендерной принадлежности Брижит.

Как Макрон будет доказывать что его супруга женщина

Фото: www.globallookpress.com/Fred Duval

Эммануэль Макрон предоставит доказательства того, что его супруга — женщина

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит намерены раз и навсегда продемонстрировать миру доказательства того, что глава республики женат на женщине. BBC сообщает со ссылкой на адвоката французского лидера Тома Клэра, что общественности предоставят «как фотографии, так и научные подтверждения» того, что Брижит Макрон — на самом деле женщина.

Юрист сообщил, что среди прочих доказательств супруги собираются опубликовать фотографии беременной первой леди и ее детей. Семья Макронов продолжает судиться с американской журналисткой Кэндис Оуэн, которая в своих публикациях пытается доказать, что Брижит — мужчина. Адвокат Клэр отметил, что первая леди считает эти заявления «невероятно расстраивающими», а самого Макрона эта история «отвлекает» и «изматывает».

Иск о клевете президентская чета подала еще в июле — Макроны требуют выплатить компенсацию за причиненный ущерб. Этим летом парижский суд уже оправдал журналистку, которая проходила по делу о клевете. Кроме того, французский лидер нанял двух частных детективов и пытался доказать связи Оуэнс с российскими властями, но не преуспел.

