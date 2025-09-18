Путин: в России сохраняется исторический уровень безработицы

В России сохраняется исторически низкий уровень безработицы

Президент России Владимир Путин заявил о сохранении исторически низкого уровня безработицы в стране, который составляет около 2,5%.

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 18 сентября Путин отметил, что данный показатель свидетельствует о стабильности на рынке труда. По информации Центрального банка России (ЦБ РФ), безработица действительно находится на исторических минимумах, однако напряженность на рынке труда остается высокой.

Несмотря на низкие показатели безработицы, многие предприятия продолжают испытывать дефицит кадров.

Это указывает на то, что потребности экономики в квалифицированных специалистах все еще не удовлетворены. ЦБ РФ также отметил, что темпы роста заработной платы замедлились по сравнению с прошлым годом, хотя они все еще опережают рост производительности труда.

«Напряженность на рынке труда значимо не снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться», — сказано на сайте ЦБ РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российская экономика справляется с любыми финансовыми ограничениями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.