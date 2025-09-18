Путин: в России сохраняется исторический уровень безработицы

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 25 0

Он составляет всего 2,5%.

В России сохраняется исторический уровень безработицы

Фото: © РИА Новости/Михаил Синицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России сохраняется исторически низкий уровень безработицы

Президент России Владимир Путин заявил о сохранении исторически низкого уровня безработицы в стране, который составляет около 2,5%.

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 18 сентября Путин отметил, что данный показатель свидетельствует о стабильности на рынке труда. По информации Центрального банка России (ЦБ РФ), безработица действительно находится на исторических минимумах, однако напряженность на рынке труда остается высокой.

Несмотря на низкие показатели безработицы, многие предприятия продолжают испытывать дефицит кадров.

Это указывает на то, что потребности экономики в квалифицированных специалистах все еще не удовлетворены. ЦБ РФ также отметил, что темпы роста заработной платы замедлились по сравнению с прошлым годом, хотя они все еще опережают рост производительности труда.

«Напряженность на рынке труда значимо не снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться», — сказано на сайте ЦБ РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российская экономика справляется с любыми финансовыми ограничениями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

17:31
Счет на секунды: как неправильная парковка мешает работе спецслужб
17:23
Проверка на прочность: в сети появились кадры краш-теста нового iPhone роботами
17:12
Кофе без него — деньги на ветер: врач назвал важное действие по утрам
16:58
Путин: в России сохраняется исторический уровень безработицы
16:50
Вторая жизнь просрочки: как супермаркеты реализуют несвежие продукты
16:47
Разрушают личность: что поможет сохранить здоровый рассудок до глубокой старости

Сейчас читают

«Публичное оправдание терроризма»: Пугачевой грозит колония за поддержку Дудаева
«Я вообще ничего не хочу»: Газманов поделился настроем перед 75-летним юбилеем
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025