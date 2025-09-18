Бьет по горлу: чем отличаются штаммы ковида «Стратус» и «Нимбус»

Заболеваемость ОРВИ в стране резко выросла.

Россияне рискуют подхватить штаммы коронавируса «Стратус» и «Нимбус»

О штаммах коронавируса, которыми этой осенью рискуют заболеть россияне — их два. Разновидность «Омикрона», «Стратус», протекает достаточно легко, но вызывает осиплость голоса, это один из основных симптомов.

А «Нимбус» распространяется очень быстро и вызывает острую боль в горле, вплоть до невозможности говорить. В остальном все признаки у них похожи — повышение температуры тела, мышечные боли и слабость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россию может ждать новый локдаун. И дело вовсе не в коронавирусе. Причина — в слишком ранней вспышке заболеваемости ОРВИ и гриппом. Только за прошлую неделю число заразившихся увеличилось сразу на 64%.

Сейчас на больничном — более 700 тысяч человек. Наиболее уязвимой группой оказались школьники. Заболеваемость среди них за неделю выросла на 100%.

Не исключено, что реальное число заболевших куда больше. 700 тысяч случаев — только официальная статистика, но больничный оформляют далеко не все.

