«Хочу ничего не забыть»: Федосеева-Шукшина готовится к собственной смерти

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

Звезда собрала необходимую сумму для похорон.

Как Федосеева-Шукшина готовится к смерти

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лидия Федосеева-Шукшина распределила наследство между детьми и готовится умереть

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, вдова легендарного драматурга и писателя Василия Шукшина, начала подготовку к собственному уходу из жизни. Об этом знаменитость рассказала в видео, которое показали на Первом канале.

Известная актриса больна деменцией, а до этого перенесла инсульт и инфаркт. По ее словам, к настоящему моменту она собрала необходимую сумму на свои похороны, а имеющиеся наследство распределила между дочками — у звезды их три — Анастасия, Ольга и Мария.

«Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала его дочери Маше на свои похороны. Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольше. Читаю по бумажке, потому что хочу ничего не забыть. Память есть, слава богу, но, тогда я знаю точно, что говорить», — сказала Лидия.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд оставил право за дочерью распоряжаться творческим наследием Василия Шукшина.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

20:38
В ДНР начался финальный этап восстановления университета ДонНУЭТ
20:28
Голливудский актер Брэд Эверетт Янг трагически погиб в ДТП
20:22
Только калечит: какими народными методами нельзя лечить простуду
20:10
Собянин: Москва подписала документы о сотрудничестве на форуме «Облачные города»
19:58
Копить на старость: экономист объяснил, как правильно откладывать деньги
19:50
«Хочу ничего не забыть»: Федосеева-Шукшина готовится к собственной смерти

Сейчас читают

Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
«Барометр упал, погода меняется»: почему в паре пропадает сексуальное влечение
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025