Суд оставил право за дочерью распоряжаться творческим наследием Василия Шукшина

Суд оставил право за дочерью легендарного драматурга и писателя Василия Шукшина распоряжаться его творческим наследием. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Таким образом, его дочь Мария Шукшина закрепила за собой авторские права на все творения отца. Ранее ее сестра Ольга подавала против Марии иск, чтобы признать договор об отчуждении прав на произведения отца в пользу младшей Шукшиной недействительным.

«Мама не мыслит себя без наследия Василия Макаровича… А если она догадается, что любимая дочь Маша ее обманула, это убьет маму», — жаловалась старшая дочь кинорежиссера в интервью NEWS.ru.

По словам адвоката Ольги, вдова Шукшина народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина умоляла отдать ей все авторские права на произведения умершего супруга.

«Она очень хочет остаться наследником, а не быть никем, ей очень больно от этого», — подчеркивала юрист Юлия Вербицкая.

Однако, суд принял решение в пользу Марии Шукшиной. Ее представитель просил прекратить производство «в связи с применением срока исковой давности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина устала от козней своей дочери Марии Шукшиной против нее.

«Мне 86 лет! Я устала от судов и от скандалов, от обманов и попыток завладеть моим имуществом на протяжении последних лет!» — умоляла она.