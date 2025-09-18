Зеленский подписал закон об ограничении доступа к данным об имуществе чиновников

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Нововведение будет действовать до окончания военного положения на Украине.

Какой закон подписал Зеленский — подробности

Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к данным реестрам недвижимости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам недвижимости на Украине, в частности, к данным чиновников. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Владимир Зеленский 17 сентября подписал закон № 11533, ограничивающий доступ к электронным реестрам, в частности, к данным о недвижимости чиновников», — говорится в сообщении издания.

Законопроект был одобрен Верховной Радой 21 августа. Уточняется, что закон ограничивает доступ к данным в публичных базах, в том числе тех, которые касаются обеспечения национальной безопасности и обороны, а также информации о местоположении и кадастровых номерах недвижимого имущества всех юридических лиц.

Также, по данным издания, закон будет действовать до окончания действия военного положения на территории Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия передала Украине еще 1000 тел боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и получила 24 тела погибших бойцов.

