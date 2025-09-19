«Смерти не существует»: американка дважды пережила клиническую смерть

Mirror: Американка дважды пережила клиническую смерть

Американка Пеги Робинсон утверждает, что дважды пережила состояние клинической смерти и даже спорила с Богом, чтобы вернуться к жизни. По ее словам, именно это помогло ей поверить в то, что «смерти не существует». Об этом сообщило издание Mirror.

Первый случай произошел, когда ей было всего пять лет: она едва не утонула в пруду. Второй вышел более драматичным — в 25 лет она вынашивала двойню. Но у нее обнаружились осложнения — беременность оказалась внематочной, началось сильное внутреннее кровотечение.

Женщина уверяла, что в тот момент внезапно оказалась «в другом измерении», в ярко-белой комнате, где встретилась с Богом. У нее уже было двое сыновей, поэтому ради них она хотела вернуться живой.

«Я кричала на него: „Нет, я не пойду! У меня дети, я должна их вырастить“. Но Бог показал мне сцену, где мальчик требовал сладости в магазине, и сказал, что я веду себя как избалованный ребенок», — вспоминала Пеги.

Она рассказывала, что видела Бога и даже опускалась вместе с ним на крышу своего дома, наблюдая, как ее сыновья уже обсуждают ее возможную смерть.

«Я не могла вынести их боли и молила Бога вернуть меня», — рассказала она.

В реальном мире врачи в это время боролись за ее жизнь. Родным уже сказали готовиться к худшему, но женщина чудом выжила, хотя и потеряла обоих детей.

В данный момент 64-летняя Пеги называет себя «экспертом по обману смерти» и делится тем, как она пережила две клинические смерти.

