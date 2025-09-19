Глава Минфина рассказал о планируемой ключевой ставке в 2026 году

Минфин планирует удержать ставку на уровне 12-13% в 2026 году

Министерство финансов России при подготовке федерального бюджета на 2026 год закладывает ключевую ставку в диапазоне 12–13%. Об этом в интервью с «Известиями» заявил министр финансов Антон Силуанов на полях Московского финансового форума.

По его словам, министерство ориентируется на официальные документы ЦБ, а точнее, на базовый сценарий «Основные направления денежно-кредитной политики», который предполагает сохранение сбалансированности бюджета.

«Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12–13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12–13%», — сказал Силуанов.

Глава Минфина также добавил, что для министерства важно выстроить такую бюджетную конструкцию, которая сможет устоять перед любыми вызовами, включая санкции и пошлины.

Силуанов отметил, что совместно с Китаем российское правительство создает альтернативную депозитарную инфраструктуру для инвесторов. В дальнейшем она позволит отказаться от западных сервисов и уменьшит влияние внешних ограничений.

