Новый iPhone 17: чем удивил, чем разочаровал и стоит ли покупать его в 2025 году

Новый iPhone 17 оснащен аккумулятором на 9% мощнее, чем у предыдущей модели

Одними из первых в стране, кто протестировал самую ожидаемую новинку 2025 года — флагманский iPhone 17 Pro Max стали «Известия». Смартфон оказался заметно удобнее в использовании и экономичнее по расходу энергии по сравнению с прошлогодней моделью. Однако пользователи в России снова лишаются части функций, доступных в других странах. Мы собрали 17 аргументов в пользу покупки или отказа от нее. Подробности — в материале.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

№ 1 — за

Новый модуль камер изменился: вместо привычного «островка» он выполнен в строгом и одновременно стильном прямоугольнике. Такой корпус выглядит гармоничнее и позволил разместить более крупные сенсоры. Съемка фото и видео стала качественнее: больше деталей, света и удобства. Фактически улучшения заметно серьезнее, чем разница между iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Pro Max.

№ 2 — против

Главный минус для покупателей в РФ — цена. Так, в одном крупном интернет-магазине минимальная версия iPhone 17 Pro Max с 256 ГБ стоит около 185 тысяч рублей, а самая дорогая с памятью на 2 ТБ — почти 300 тысяч. При этом рекомендованная стоимость от Apple — 1200 рублей, что эквивалентно примерно 100 тысячам рублей. Даже версия Pro обойдется ненамного дешевле: цены стартуют от 165 тысяч рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

№ 3 — за

Одним из ключевых достоинств стала рекордная батарея. Ее емкость составляет 5088 мАч — это почти на 9% больше, чем у прошлогодней модели. В режиме воспроизведения видео смартфон работает до 39 часов, что на шесть часов больше, чем у предшественника. Теперь устройство требует меньше подзарядок: если iPhone 16 Pro Max нужно было подключать к сети до двух раз в день, то у этой модели такой проблемы нет.

№ 4 — против

Спорной оказалась новая расцветка. Apple отказалась от черного варианта для Pro Max. Доступны три цвета: серебро, синий и оранжевый. Последний вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Консервативным пользователям явно не понравится отсутствие классического черного устройства, привычного за годы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

№ 5 — за

Фронтальная камера стала, пожалуй, лучшей на рынке. Она получила сенсор на 24 МП (мегапикселя) с повышенной светочувствительностью. Кроме того, ИИ-функции нового устройства дают возможность улучшать снимки без потери качества.

№ 6 — против

Как и прежде, многие сервисы недоступны для пользователей в России. Apple Pay, Apple Intelligence, Siri и другие функции остаются за пределами возможностей россиян. Год назад «Известия» писали о 16 подобных ограничениях у iPhone 16 — ситуация осталась прежней.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

№ 7 — за

Зарядка стала ощутимо быстрее. Теперь смартфон восполняет до 50% заряда всего за 20 минут вместо 30. Правда, для этого понадобится адаптер мощностью не менее 40 Вт, который придется докупать отдельно, так как в комплекте аксессуаров по-прежнему нет.

№ 8 — против

Часть устройств для отдельных стран лишена слота под физическую SIM-карту. В случае покупки гаджета через «серые» каналы, например модели из ОАЭ, можно столкнуться с поддержкой только eSIM (электронной SIM-карты). Для некоторых пользователей это будет серьезным неудобством.

№ 9 — за

Система парового охлаждения улучшает теплоотвод при высокой нагрузке на процессор устройства. Благодаря этому смартфон меньше перегревается, реже сталкивается с перегрузками и так называемыми статтерами — резкими подвисаниями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

№ 10 — против

В линейке Pro Max больше нет «бюджетной» версии с 128 ГБ памяти. Минимальный вариант начинается с 256 ГБ. С другой стороны, теперь доступна максимальная конфигурация на 2 ТБ.

№ 11 — за

Заметным плюсом новинки стала оперативная память. Впервые устройство получило 12 ГБ ОЗУ (оперативное запоминающее устройство). Этого достаточно для работы с мультимодальными приложениями и ресурсоемкими программами. Такой объем гарантирует стабильность и скорость даже при больших программных нагрузках.

№ 12 — против

Толщина смартфона увеличилась: 8,75 миллиметров против 8,25 миллиметров у прошлогоднего Pro Max. Диагональ экрана при этом осталась прежней — 6,9 дюйма. Некоторым пользователям это может показаться неудобным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

№ 13 — за

Процессор A19 Pro стал главным нововведением. Он обеспечивает значительный рост мощности устройства. Новый графический модуль ускоряет игры и работу с 3D-графикой, а вычислительные ядра справляются с тяжелыми задачами — например, рендерингом видео и пакетной обработкой фото. Все это выполняется без сильного нагрева корпуса и при сохранении энергоэффективности смартфона.

№ 14 — против

Смартфон стал тяжелее: вес увеличился с 227 до 233 граммов. Разница всего в 6 граммов, но тактильно устройство ощущается массивнее. Это особенно заметно, если сравнить с моделью 2023 года, которая весила 221 граммов.

№ 15 — за

По данным МТС, за первую неделю предзаказов спрос на iPhone 17 оказался втрое выше, чем на прошлогоднюю модель. Это подтверждает высокий интерес российских покупателей к новому поколению Apple. Лидером по предзаказам стала Москва (35%), за ней следуют Санкт-Петербург — 6%, Екатеринбург — 3%, Казань — 3% и Самара — 2%. При этом самой популярной версией стал Pro Max (49%).

№ 16 — против

Устройство показало слабые результаты при цифровом увеличении. При зуме до 40x заметно падает детализация: появляются шумы и теряется четкость. По этому параметру смартфон уступает, например, Samsung Galaxy S25.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

№ 17 — за

В конструкции корпуса вместо титана использован алюминий. Этот металл легче, но при этом прочный и выдерживает высокие физические и температурные нагрузки. Он лучше рассеивает тепло, поэтому часто применяется в аэрокосмической отрасли. В iPhone 17 Pro Max алюминий используется в том числе в рамке под блоком камер, что улучшает охлаждение.

Итоговые впечатления

Новый смартфон стал заметно лучше предшественника благодаря чипу A19 Pro и усовершенствованной системе охлаждения. Все три камеры теперь имеют по 48 МП, включая телефото и ультраширокую. Фронтальная камера тоже улучшилась. Экран стал ярче а также, получил антибликовое покрытие. Автономность выросла до 39 часов видео, появилась ускоренная зарядка. Максимальный объем хранилища увеличен до 2 ТБ, оперативная память — до 12 ГБ.

Скорее всего, платежеспособные пользователи останутся довольны новинкой, хотя цены в РФ явно выше, чем в Европе. При этом революционных изменений немного: прогресс выглядит сдержанным, без резких скачков, как при переходе от iPhone 9 к iPhone X. Кроме того, поддержка Apple Intelligence для русского языка так и не появилась. Многие сервисы для россиян остаются недоступными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX