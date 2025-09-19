Глава Роскомнадзора назвал агрессию против россиян в интернете системной

Анастасия Антоненко
Руководитель ведомства также напомнил о деятельности «групп смерти».

Как Россия справляется с информационной агрессией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что после начала спецоперации на Украине агрессия против граждан в РФ приобрела системный характер. Об этом он рассказал в ходе интервью с «Известиями».

«Здесь мы сталкиваемся с очень серьезной проблемой: иностранные мессенджеры, иностранные соцсети, которые являются основным местом совершения этих преступлений, не реагируют на наши законные требования их пресечения, выявления и наказания преступников. Они, по сути, отказываются защищать своих пользователей из России, фактически поддерживая агрессию против россиян в своих сервисах», — заявил глава ведомства.

Руководитель Роскомнадзора также рассказал о трагических последствиях деятельности «групп смерти». По его словам, примерно десять лет назад кураторы суицидальных сообществ занимались распространением опасного контента, затем провоцируя детей в игровой форме выполнять задания, где финальным этапом становилось самоубийство.

Чтобы оперативно начать закрывать «группы смерти», ведомство наладило отдельный мониторинг в интернете суицидального контента. Роскомнадзором было заблокировано или удалено порядка 493 тысячи подобных материалов. При этом в законодательство РФ ужесточило уголовную ответственность за создание подобных сообществ.

