Ким Чен Ын руководил испытаниями беспилотников в КНДР

Глава Северной Кореи высказался о необходимости ускоренного развития технологий искусственного интеллекта.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Северной Корее под руководством главы государства Ким Чен Ына состоялись испытания беспилотников, которые были разработаны в НИИ и на предприятиях Объединения беспилотной авиационной техники. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По информации агентства, глава КНДР ознакомился с работой разведывательных дронов и ударных беспилотников серии «Крымсон». Подчеркивается, что Ким Чен Ын остался доволен тестированием возможностей беспилотных вооружений, при этом высказался о необходимости ускоренного развития технологий искусственного интеллекта.
Глава Северной Кореи также подписал проект, который отражает организационно-структурные меры по дальнейшему увеличению и усилению технического потенциала Объединения беспилотной авиационной техники.
До этого, в начале сентября, КНДР создала твердотопливный двигатель высокой тяги для межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19».
Ранее 5-tv.ru рассказал, что сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул от учений с США.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
53%
Нашли ошибку?