Спрос на иномарки в России вырос на 300%

Эфирная новость 24 0

Эксперты связывают это с новыми правилами утильсбора.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Небывалый ажиотаж накрыл российский авторынок. Жители страны ринулись скупать иномарки. Всего за неделю спрос на зарубежные машины вырос на космические 300%.

Такую запредельную активность аналитики объяснили новыми правилами утильсбора. С 1 ноября ставки для автомобилей с двигателем мощнее 160 лошадиных сил резко вырастут. Суммы сбора могут измеряться сотнями тысяч и даже миллионами рублей.

Это приведет к существенному удорожанию конечной стоимости машин. В том числе самых популярных моделей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге обсуждают способы борьбы с брошенными машинами. По закону сегодня в Северной столице можно эвакуировать только разукомплектованные машины: те, у которых отсутствуют какие-то части, например, стекла, двери, бампер. А вот машина со спущенными колесами во дворе может стоять годами, занимая парковочное место.

Пробел в законодательстве нужно устранить, считают петербургские депутаты. И предлагают более четко прописать понятие брошенного транспортного средства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:20
«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
16:18
От укуса насекомого умерла 30-летняя актриса Марисса Лайму
16:03
Спрос на иномарки в России вырос на 300%
16:00
В Японии ученые получили Шнобелевскую премию за камуфляж для коров
15:55
Чурикова: триумфатора «Интервидения» ждет пресс-конференция
15:52
Дружба народов: участники «Интервидения» расписались на гитаре представительницы Катара

Сейчас читают

Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Михайлово чудо 19 сентября: что можно и нельзя делать в этот день

Интересные материалы

День Архангела Михаила 19 сентября — что нельзя делать
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Как бы выглядели Бодров и Цой сейчас — фото нейросети