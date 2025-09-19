Спрос на иномарки в России вырос на 300%

Небывалый ажиотаж накрыл российский авторынок. Жители страны ринулись скупать иномарки. Всего за неделю спрос на зарубежные машины вырос на космические 300%.

Такую запредельную активность аналитики объяснили новыми правилами утильсбора. С 1 ноября ставки для автомобилей с двигателем мощнее 160 лошадиных сил резко вырастут. Суммы сбора могут измеряться сотнями тысяч и даже миллионами рублей.

Это приведет к существенному удорожанию конечной стоимости машин. В том числе самых популярных моделей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге обсуждают способы борьбы с брошенными машинами. По закону сегодня в Северной столице можно эвакуировать только разукомплектованные машины: те, у которых отсутствуют какие-то части, например, стекла, двери, бампер. А вот машина со спущенными колесами во дворе может стоять годами, занимая парковочное место.

Пробел в законодательстве нужно устранить, считают петербургские депутаты. И предлагают более четко прописать понятие брошенного транспортного средства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.