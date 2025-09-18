Фестиваль финансовой грамотности пройдет в столице с 20 по 27 сентября

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет в столице с 20 по 27 сентября. На его площадках гостей ждут лекции, мастер-классы, игры и викторины.

Участники фестиваля узнают, как банки защищают клиентов от мошенников, разберутся в темах налогов и инвестиций, смогут приобрести полезные финансовые привычки, познакомятся с историей денег и увидят спектакль о ведении семейного бюджета. Отдельный акцент в программе сделан на поддержке тех, кто только планирует открыть собственное дело или уже управляет бизнесом.

Фестиваль пройдет в девятый раз. За несколько лет из небольшого проекта он вырос в масштабное мультиформатное просветительское событие для всех, кто хочет развивать свои финансовые навыки.

Акцент в программе фестиваля сделан на поддержке тех, кто только планирует открыть собственное дело или уже управляет бизнесом. Горожан ждут встречи с опытными предпринимателями, которые разъяснят, как превратить идею в прибыль и избежать ошибок на старте.

Ранее, писал 5-tv, в Москве прошел Фестиваль китайской культуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX