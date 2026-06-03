Вячеслав Фетисов вышел на лед во время матча СКА на ПМЭФ

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 17 0

Спортсмен появился на мероприятии в форме со своей фамилией.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил матч хоккейного клуба СКА, который прошел во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Видео с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Фетисов появился на льду в спортивной форме со своей фамилией. Его выход стал одним из заметных моментов спортивной программы форума.

До этого прославленный хоккеист высказывался о положении дел в петербургском клубе. Он отмечал, что верит в СКА и считает ситуацию в команде устойчивой.

«СКА — хороший и стабильный клуб. В межсезонье он проведет работу и подготовится к следующему сезону. У тренерского штаба есть время, чтобы подготовить команду к дальнейшим успешным выступлениям», — подчеркивал Фетисов, комментируя итоги выступления команды в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Тогда СКА занял седьмое место в Западной конференции, а в первом раунде Кубка Гагарина уступил московскому «Динамо» в серии со счетом 2:4.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. ПМЭФ традиционно объединил представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций. Главная тема форума в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гости ПМЭФ-2026 могут прокатиться на русской тройке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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