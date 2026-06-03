Повышают ставки: Рябков о причастности спонсоров Киева к попыткам атаковать Петербург

Замминистра МИД Рябков: к атакам на Петербург причастны спонсоры Киева

Россия решительно осуждает атаки на Санкт-Петербург и считает, что за ними стоят не только украинские исполнители, но и спонсоры киевского режима. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, сторонники Киева продолжают повышать ставки и поддерживать действия, направленные против России. Дипломат отметил, что такие попытки не изменили позицию Москвы.

«Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки», — сказал Рябков.

К тому же замглавы МИД подчеркнул, что эти силы не отказываются от провокаций и не намерены снижать интенсивность давления на Россию.

«Они не останавливаются перед любыми провокациями и ни коим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь», — подчеркнул Рябков.

При этом дипломат заявил, что такие действия обречены на провал. Он добавил, что решимость России добиться всех целей специальной военной операции (СВО) на Украине остается неизменной.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. На форуме представлены деловые, культурные и презентационные мероприятия, среди которых отдельное место заняли проекты, связанные с российскими традициями и национальными видами спорта.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Кремле снова напомнили киевскому режиму о последствиях атак по регионам России.

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