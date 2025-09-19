Королевское меню: чем угощали Трампа в Виндзорском замке

На встрече президента США с Карлом III к столу подали изысканные деликатесы

Чем угощали в Виндзоре на встрече Карла III и Трампа

Фото: www.globallookpress.com/i-Images/Pool

Трампа в Виндзорском замке угощали портвейном и коньяком с особым смыслом

Изысканные деликатесы и особоый алкоголь вошли в меню на встрече президента США Дональда Трампа с королем Великобритании Карлом III. Список блюд публикует The New York Post.

Гостей потчевали панна-коттой, кресс-салатом и салатом из перепелиных яиц с песочным печеньем и пармезаном. Также были поданы баллотины из норфолкской курицы, выращенной на свободном выгуле, в цуккини. Дополнили трапезу испанская фасоль, пряная тыква с поджаренными семечками, мангольд с маслом и картофельный фондан.

На десерт Трампа угостили ванильным мороженым с кентским малиновым сорбетом и слегка припущенными сливами сорта Виктория. В качестве напитков были выбраны портвейн 1945 года и коньяк 1912 года — эти годы отсылают ко времени рождению самого Трампа и его матери, а также односолодовый шотландский виски Bowmore Queen's Cask 1980 года.

Как ранее отмечала эксперт по этикету, во время встречи с Карлом III Трамп несколько раз нарушил монарший протокол.

